شلن كيني إلى دولار سنغافوري

تحويل KES إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٩٫٢٧ sgd

1.00000 KES = 0.00927 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:52 UTC
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KES إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066488.65461.436651.661060.963718.3229
1GBP1.1538711.2305102.2971.657731.916671.1119821.1425
1USD0.93770.812678183.13451.34721.557630.903717.182
1INR0.01127970.009775460.012028710.01620510.01873630.01087030.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دولار سنغافورة
1 KES0.00927 SGD
5 KES0.04637 SGD
10 KES0.09273 SGD
20 KES0.18546 SGD
50 KES0.46365 SGD
100 KES0.92731 SGD
250 KES2.31827 SGD
500 KES4.63653 SGD
1000 KES9.27307 SGD
2000 KES18.54614 SGD
5000 KES46.36535 SGD
10000 KES92.73070 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / شلن كيني
1 SGD107.83900 KES
5 SGD539.19500 KES
10 SGD1078.39000 KES
20 SGD2156.78000 KES
50 SGD5391.95000 KES
100 SGD10783.90000 KES
250 SGD26959.75000 KES
500 SGD53919.50000 KES
1000 SGD107839.00000 KES
2000 SGD215678.00000 KES
5000 SGD539195.00000 KES
10000 SGD1078390.00000 KES