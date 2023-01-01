500 شلن كيني إلى دولار سنغافوري

تحويل KES إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

500 kes
4.58 sgd

1.00000 KES = 0.00917 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 03:54
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KES إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.057887.94281.450931.675320.946319.2948
1GBP1.148911.21525101.0331.66691.924691.087222.1668
1USD0.945350.822876183.13751.371651.583780.894618.2405
1INR0.0113710.009897770.012028310.01649860.01905020.01076050.219402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل شلن كيني / دولار سنغافورة
1 KES0.00917 SGD
5 KES0.04583 SGD
10 KES0.09165 SGD
20 KES0.18330 SGD
50 KES0.45826 SGD
100 KES0.91652 SGD
250 KES2.29130 SGD
500 KES4.58261 SGD
1000 KES9.16522 SGD
2000 KES18.33044 SGD
5000 KES45.82610 SGD
10000 KES91.65220 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / شلن كيني
1 SGD109.10800 KES
5 SGD545.54000 KES
10 SGD1091.08000 KES
20 SGD2182.16000 KES
50 SGD5455.40000 KES
100 SGD10910.80000 KES
250 SGD27277.00000 KES
500 SGD54554.00000 KES
1000 SGD109108.00000 KES
2000 SGD218216.00000 KES
5000 SGD545540.00000 KES
10000 SGD1091080.00000 KES