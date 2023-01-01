1 شلن كيني إلى دولار سنغافوري

تحويل KES إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 kes
0.01 sgd

1.00000 KES = 0.00917 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 03:53
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KES إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.057787.93931.45091.67530.946219.2935
1GBP1.148911.2152101.0341.666951.924761.0870922.1665
1USD0.945450.82291183.1421.371751.583910.894618.241
1INR0.01137150.009897640.012027610.01649890.01905060.01075990.219396

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دولار سنغافورة
1 KES0.00917 SGD
5 KES0.04583 SGD
10 KES0.09166 SGD
20 KES0.18332 SGD
50 KES0.45829 SGD
100 KES0.91659 SGD
250 KES2.29147 SGD
500 KES4.58294 SGD
1000 KES9.16589 SGD
2000 KES18.33178 SGD
5000 KES45.82945 SGD
10000 KES91.65890 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / شلن كيني
1 SGD109.10000 KES
5 SGD545.50000 KES
10 SGD1091.00000 KES
20 SGD2182.00000 KES
50 SGD5455.00000 KES
100 SGD10910.00000 KES
250 SGD27275.00000 KES
500 SGD54550.00000 KES
1000 SGD109100.00000 KES
2000 SGD218200.00000 KES
5000 SGD545500.00000 KES
10000 SGD1091000.00000 KES