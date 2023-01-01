شلن كيني إلى نيراس نيجيري

تحويل KES إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
5240.05 ngn

1.00000 KES = 5.24005 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
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KES إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066588.66291.437061.661210.963618.3216
1GBP1.1537411.2304102.2891.65791.916511.1117421.1373
1USD0.937650.812744183.13451.347451.557630.903517.1792
1INR0.01127870.009776250.012028710.01620810.01873630.01086790.206643

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / النيرة النيجيرية
1 KES5.24005 NGN
5 KES26.20025 NGN
10 KES52.40050 NGN
20 KES104.80100 NGN
50 KES262.00250 NGN
100 KES524.00500 NGN
250 KES1310.01250 NGN
500 KES2620.02500 NGN
1000 KES5240.05000 NGN
2000 KES10480.10000 NGN
5000 KES26200.25000 NGN
10000 KES52400.50000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / شلن كيني
1 NGN0.19084 KES
5 NGN0.95419 KES
10 NGN1.90838 KES
20 NGN3.81676 KES
50 NGN9.54190 KES
100 NGN19.08380 KES
250 NGN47.70950 KES
500 NGN95.41900 KES
1000 NGN190.83800 KES
2000 NGN381.67600 KES
5000 NGN954.19000 KES
10000 NGN1908.38000 KES