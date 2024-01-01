ألف نيراس نيجيري إلى شلن كيني

تحويل NGN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
91 kes

1.00000 NGN = 0.09055 KES

Mid-market exchange rate at 05:08
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01330.789671134.45830.862717.014182.8602
1 EUR1.0845160.74640.856395145.8233.470618.451889.8619
1 PHP0.01785290.016461910.01409792.400470.5509890.3037511.4793
1 GBP1.266351.1676970.93241170.27139.08321.5458104.93

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / شلن كيني
1 NGN0.09055 KES
5 NGN0.45276 KES
10 NGN0.90552 KES
20 NGN1.81105 KES
50 NGN4.52761 KES
100 NGN9.05523 KES
250 NGN22.63808 KES
500 NGN45.27615 KES
1000 NGN90.55230 KES
2000 NGN181.10460 KES
5000 NGN452.76150 KES
10000 NGN905.52300 KES
معدلات التحويل شلن كيني / النيرة النيجيرية
1 KES11.04330 NGN
5 KES55.21650 NGN
10 KES110.43300 NGN
20 KES220.86600 NGN
50 KES552.16500 NGN
100 KES1104.33000 NGN
250 KES2760.82500 NGN
500 KES5521.65000 NGN
1000 KES11043.30000 NGN
2000 KES22086.60000 NGN
5000 KES55216.50000 NGN
10000 KES110433.00000 NGN