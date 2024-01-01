5 نيراس نيجيري إلى شلن كيني

تحويل NGN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
0 kes

1.00000 NGN = 0.09055 KES

Mid-market exchange rate at 05:09
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01310.789671134.45830.863317.014382.8911
1 EUR1.0845160.74620.856395145.8233.471218.45289.8954
1 PHP0.0178530.016461910.0140982.400470.5510010.3037561.47985
1 GBP1.266351.1676970.93221170.27139.083721.5461104.969

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / شلن كيني
1 NGN0.09055 KES
5 NGN0.45275 KES
10 NGN0.90550 KES
20 NGN1.81100 KES
50 NGN4.52750 KES
100 NGN9.05500 KES
250 NGN22.63750 KES
500 NGN45.27500 KES
1000 NGN90.55000 KES
2000 NGN181.10000 KES
5000 NGN452.75000 KES
10000 NGN905.50000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / النيرة النيجيرية
1 KES11.04360 NGN
5 KES55.21800 NGN
10 KES110.43600 NGN
20 KES220.87200 NGN
50 KES552.18000 NGN
100 KES1104.36000 NGN
250 KES2760.90000 NGN
500 KES5521.80000 NGN
1000 KES11043.60000 NGN
2000 KES22087.20000 NGN
5000 KES55218.00000 NGN
10000 KES110436.00000 NGN