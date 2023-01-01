1 شلن كيني إلى نيراس نيجيري

تحويل KES إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 kes
5.10 ngn

1.00000 KES = 5.10378 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 03:26
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KES إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37255764.5461.371550.945450.8226391.5839183.157
1SGD0.7285711557.0260.9992710.6888580.5993511.1539960.5858
1NGN0.001307970.0017952510.001793940.001236670.001075980.00207170.108767
1CAD0.7291021.00073557.43210.689360.5997881.1548360.6299

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / النيرة النيجيرية
1 KES5.10378 NGN
5 KES25.51890 NGN
10 KES51.03780 NGN
20 KES102.07560 NGN
50 KES255.18900 NGN
100 KES510.37800 NGN
250 KES1275.94500 NGN
500 KES2551.89000 NGN
1000 KES5103.78000 NGN
2000 KES10207.56000 NGN
5000 KES25518.90000 NGN
10000 KES51037.80000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / شلن كيني
1 NGN0.19593 KES
5 NGN0.97967 KES
10 NGN1.95933 KES
20 NGN3.91866 KES
50 NGN9.79665 KES
100 NGN19.59330 KES
250 NGN48.98325 KES
500 NGN97.96650 KES
1000 NGN195.93300 KES
2000 NGN391.86600 KES
5000 NGN979.66500 KES
10000 NGN1959.33000 KES