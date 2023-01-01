نيراس نيجيري إلى دولار سنغافوري

تحويل NGN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫٧٨ sgd

1.00000 NGN = 0.00178 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:47 UTC
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NGN إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.436841.662530.964518.3625
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917041.112221.1735
1USD0.9380.813471183.1271.347751.559450.904717.224
1INR0.01128390.009785880.012029810.01621310.01875990.01088330.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار سنغافورة
1 NGN0.00178 SGD
5 NGN0.00889 SGD
10 NGN0.01779 SGD
20 NGN0.03558 SGD
50 NGN0.08894 SGD
100 NGN0.17788 SGD
250 NGN0.44470 SGD
500 NGN0.88940 SGD
1000 NGN1.77880 SGD
2000 NGN3.55760 SGD
5000 NGN8.89400 SGD
10000 NGN17.78800 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / النيرة النيجيرية
1 SGD562.17600 NGN
5 SGD2810.88000 NGN
10 SGD5621.76000 NGN
20 SGD11243.52000 NGN
50 SGD28108.80000 NGN
100 SGD56217.60000 NGN
250 SGD140544.00000 NGN
500 SGD281088.00000 NGN
1000 SGD562176.00000 NGN
2000 SGD1124352.00000 NGN
5000 SGD2810880.00000 NGN
10000 SGD5621760.00000 NGN