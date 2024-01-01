10 نيراس نيجيري إلى دولار سنغافوري

تحويل NGN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10 ngn
0.01 sgd

₦1.000 NGN = S$0.0008315 SGD

Mid-market exchange rate at 00:29
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NGN إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4430.763134.09848.77119.49283.935
1 EUR1.112162.7590.849149.10454.22821.67393.327
1 PHP0.0180.01610.0142.3760.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9411175.66863.8925.534109.955

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار سنغافورة
1 NGN٠٫٠٠٠٨٣ SGD
5 NGN٠٫٠٠٤١٦ SGD
10 NGN٠٫٠٠٨٣١ SGD
20 NGN٠٫٠١٦٦٣ SGD
50 NGN٠٫٠٤١٥٧ SGD
100 NGN٠٫٠٨٣١٥ SGD
250 NGN٠٫٢٠٧٨٧ SGD
500 NGN٠٫٤١٥٧٤ SGD
1000 NGN٠٫٨٣١٤٩ SGD
2000 NGN١٫٦٦٢٩٧ SGD
5000 NGN٤٫١٥٧٤٤ SGD
10000 NGN٨٫٣١٤٨٧ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / النيرة النيجيرية
1 SGD١٬٢٠٢٫٦٦٠٠٠ NGN
5 SGD٦٬٠١٣٫٣٠٠٠٠ NGN
10 SGD١٢٬٠٢٦٫٦٠٠٠٠ NGN
20 SGD٢٤٬٠٥٣٫٢٠٠٠٠ NGN
50 SGD٦٠٬١٣٣٫٠٠٠٠٠ NGN
100 SGD١٢٠٬٢٦٦٫٠٠٠٠٠ NGN
250 SGD٣٠٠٬٦٦٥٫٠٠٠٠٠ NGN
500 SGD٦٠١٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 SGD١٬٢٠٢٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 SGD٢٬٤٠٥٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 SGD٦٬٠١٣٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 SGD١٢٬٠٢٦٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN