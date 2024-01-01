Kenya şilininden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile KES → NGN çevirin

1.000 kes
10.139,30 ngn

1.00000 KES = 10.13930 NGN

08:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.073589.13241.453041.65230.94853518.315
1 GBP1.1692211.25515104.2151.698911.931891.1090521.4141
1 USD0.931550.796718183.02971.353551.539170.883617.061
1 INR0.01121930.009595570.012043910.0163020.01853760.0106420.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Nijerya Nairası
1 KES10.13930 NGN
5 KES50.69650 NGN
10 KES101.39300 NGN
20 KES202.78600 NGN
50 KES506.96500 NGN
100 KES1013.93000 NGN
250 KES2534.82500 NGN
500 KES5069.65000 NGN
1000 KES10139.30000 NGN
2000 KES20278.60000 NGN
5000 KES50696.50000 NGN
10000 KES101393.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kenya Şilini
1 NGN0.09863 KES
5 NGN0.49313 KES
10 NGN0.98627 KES
20 NGN1.97253 KES
50 NGN4.93133 KES
100 NGN9.86265 KES
250 NGN24.65663 KES
500 NGN49.31325 KES
1000 NGN98.62650 KES
2000 NGN197.25300 KES
5000 NGN493.13250 KES
10000 NGN986.26500 KES