10 bin Nijerya nairasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile NGN → KES çevirin

10000 ngn
1924 kes

1.00000 NGN = 0.19241 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 KES
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kenya Şilini
1 NGN0.19241 KES
5 NGN0.96207 KES
10 NGN1.92414 KES
20 NGN3.84828 KES
50 NGN9.62070 KES
100 NGN19.24140 KES
250 NGN48.10350 KES
500 NGN96.20700 KES
1000 NGN192.41400 KES
2000 NGN384.82800 KES
5000 NGN962.07000 KES
10000 NGN1924.14000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Nijerya Nairası
1 KES5.19713 NGN
5 KES25.98565 NGN
10 KES51.97130 NGN
20 KES103.94260 NGN
50 KES259.85650 NGN
100 KES519.71300 NGN
250 KES1299.28250 NGN
500 KES2598.56500 NGN
1000 KES5197.13000 NGN
2000 KES10394.26000 NGN
5000 KES25985.65000 NGN
10000 KES51971.30000 NGN