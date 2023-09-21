دولار هونغ كونغ إلى شلن كيني

تحويل HKD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
18847 kes

1.00000 HKD = 18.84660 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 13:26 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

HKD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 KES
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065188.54571.437621.662010.964218.3312
1GBP1.152611.2277102.0631.657091.915741.1113421.1297
1USD0.93890.814531183.13371.349751.560430.905217.2108
1INR0.01129360.009797850.012028810.01623590.01877010.01088850.207026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / شلن كيني
100 HKD1884.66000 KES
200 HKD3769.32000 KES
300 HKD5653.98000 KES
500 HKD9423.30000 KES
1000 HKD18846.60000 KES
2000 HKD37693.20000 KES
2500 HKD47116.50000 KES
3000 HKD56539.80000 KES
4000 HKD75386.40000 KES
5000 HKD94233.00000 KES
10000 HKD188466.00000 KES
20000 HKD376932.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار هونغ كونغ
1 KES0.05306 HKD
5 KES0.26530 HKD
10 KES0.53060 HKD
20 KES1.06120 HKD
50 KES2.65300 HKD
100 KES5.30600 HKD
250 KES13.26500 HKD
500 KES26.53000 HKD
1000 KES53.06000 HKD
2000 KES106.12000 HKD
5000 KES265.30000 HKD
10000 KES530.60000 HKD