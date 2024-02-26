300 دولار هونغ كونغ إلى شلن كيني

تحويل HKD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

300 hkd
5,580 kes

1.00000 HKD = 18.59880 KES

Mid-market exchange rate at 06:23
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19770.7896091.344851.52590.923851.3511582.8977
1 CNY0.13893310.1097030.1868440.2119990.1283570.1877211.5172
1 GBP1.266459.1155311.703191.932481.170011.71116104.986
1 SGD0.7435775.352050.58713511.134630.6869711.0046861.6409

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / شلن كيني
100 HKD1859.88000 KES
200 HKD3719.76000 KES
300 HKD5579.64000 KES
500 HKD9299.40000 KES
1000 HKD18598.80000 KES
2000 HKD37197.60000 KES
2500 HKD46497.00000 KES
3000 HKD55796.40000 KES
4000 HKD74395.20000 KES
5000 HKD92994.00000 KES
10000 HKD185988.00000 KES
20000 HKD371976.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار هونغ كونغ
1 KES0.05377 HKD
5 KES0.26883 HKD
10 KES0.53767 HKD
20 KES1.07534 HKD
50 KES2.68834 HKD
100 KES5.37668 HKD
250 KES13.44170 HKD
500 KES26.88340 HKD
1000 KES53.76680 HKD
2000 KES107.53360 HKD
5000 KES268.83400 HKD
10000 KES537.66800 HKD