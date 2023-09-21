الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن كيني

تحويل CZK إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٦٤٬٣٠١ kes

1.00000 CZK = 6.43010 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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CZK إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065988.61631.438271.663520.967118.2256
1GBP1.154611.2306102.3091.660511.920561.1166121.0418
1USD0.93820.812612183.13751.349351.560670.907317.0988
1INR0.01128460.009774310.012028310.01623030.01877220.01091320.205669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / شلن كيني
1 CZK6.43010 KES
5 CZK32.15050 KES
10 CZK64.30100 KES
20 CZK128.60200 KES
50 CZK321.50500 KES
100 CZK643.01000 KES
250 CZK1607.52500 KES
500 CZK3215.05000 KES
1000 CZK6430.10000 KES
2000 CZK12860.20000 KES
5000 CZK32150.50000 KES
10000 CZK64301.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KES0.15552 CZK
5 KES0.77759 CZK
10 KES1.55519 CZK
20 KES3.11038 CZK
50 KES7.77595 CZK
100 KES15.55190 CZK
250 KES38.87975 CZK
500 KES77.75950 CZK
1000 KES155.51900 CZK
2000 KES311.03800 CZK
5000 KES777.59500 CZK
10000 KES1555.19000 CZK