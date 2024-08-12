20 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن كيني

تحويل CZK إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

20 czk
112 kes

Kč1.000 CZK = Ksh5.598 KES

Mid-market exchange rate at 21:16
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CZK إلى KES مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.894.30791.75436.6810.946
1 USD0.91510.7831,370.253.9483.93633.5550.866
1 GBP1.1681.27711,749.195.03107.14842.8351.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / شلن كيني
1 CZK٥٫٥٩٧٧٤ KES
5 CZK٢٧٫٩٨٨٧٠ KES
10 CZK٥٥٫٩٧٧٤٠ KES
20 CZK١١١٫٩٥٤٨٠ KES
50 CZK٢٧٩٫٨٨٧٠٠ KES
100 CZK٥٥٩٫٧٧٤٠٠ KES
250 CZK١٬٣٩٩٫٤٣٥٠٠ KES
500 CZK٢٬٧٩٨٫٨٧٠٠٠ KES
1000 CZK٥٬٥٩٧٫٧٤٠٠٠ KES
2000 CZK١١٬١٩٥٫٤٨٠٠٠ KES
5000 CZK٢٧٬٩٨٨٫٧٠٠٠٠ KES
10000 CZK٥٥٬٩٧٧٫٤٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KES٠٫١٧٨٦٤ CZK
5 KES٠٫٨٩٣٢٢ CZK
10 KES١٫٧٨٦٤٤ CZK
20 KES٣٫٥٧٢٨٨ CZK
50 KES٨٫٩٣٢٢٠ CZK
100 KES١٧٫٨٦٤٤٠ CZK
250 KES٤٤٫٦٦١٠٠ CZK
500 KES٨٩٫٣٢٢٠٠ CZK
1000 KES١٧٨٫٦٤٤٠٠ CZK
2000 KES٣٥٧٫٢٨٨٠٠ CZK
5000 KES٨٩٣٫٢٢٠٠٠ CZK
10000 KES١٬٧٨٦٫٤٤٠٠٠ CZK