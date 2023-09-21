فورنت مجري إلى شلن كيني

تحويل HUF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤٬٠٤٩ kes

1.00000 HUF = 0.40491 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 14:28 UTC
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HUF إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.066188.62691.439021.661890.963218.3134
1GBP1.1523411.2285102.1281.658231.915041.1099321.1031
1USD0.9380.814001183.13191.34981.558850.903517.1779
1INR0.01128330.009791680.012029110.01623680.01875150.01086830.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / شلن كيني
2000 HUF809.81600 KES
5000 HUF2024.54000 KES
10000 HUF4049.08000 KES
15000 HUF6073.62000 KES
20000 HUF8098.16000 KES
30000 HUF12147.24000 KES
40000 HUF16196.32000 KES
50000 HUF20245.40000 KES
60000 HUF24294.48000 KES
100000 HUF40490.80000 KES
150000 HUF60736.20000 KES
200000 HUF80981.60000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Hungarian Forint
1 KES2.46969 HUF
5 KES12.34845 HUF
10 KES24.69690 HUF
20 KES49.39380 HUF
50 KES123.48450 HUF
100 KES246.96900 HUF
250 KES617.42250 HUF
500 KES1234.84500 HUF
1000 KES2469.69000 HUF
2000 KES4939.38000 HUF
5000 KES12348.45000 HUF
10000 KES24696.90000 HUF