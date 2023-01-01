500 شلن كيني إلى فورنت مجري

تحويل KES إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ kes
١٬٢٠٦ huf

1.00000 KES = 2.41117 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 02:39
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KES إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37255764.5061.371250.94510.8226391.5841683.175
1SGD0.7285711556.9970.9990530.6885650.5993511.1541760.5989
1NGN0.001308030.0017953410.001793640.001236210.001076040.002072130.108796
1CAD0.7292621.00095557.52510.6892180.5999191.1552760.6563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / Hungarian Forint
1 KES2.41117 HUF
5 KES12.05585 HUF
10 KES24.11170 HUF
20 KES48.22340 HUF
50 KES120.55850 HUF
100 KES241.11700 HUF
250 KES602.79250 HUF
500 KES1205.58500 HUF
1000 KES2411.17000 HUF
2000 KES4822.34000 HUF
5000 KES12055.85000 HUF
10000 KES24111.70000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / شلن كيني
2000 HUF829.47200 KES
5000 HUF2073.68000 KES
10000 HUF4147.36000 KES
15000 HUF6221.04000 KES
20000 HUF8294.72000 KES
30000 HUF12442.08000 KES
40000 HUF16589.44000 KES
50000 HUF20736.80000 KES
60000 HUF24884.16000 KES
100000 HUF41473.60000 KES
150000 HUF62210.40000 KES
200000 HUF82947.20000 KES