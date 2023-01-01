5000 شلن كيني إلى فورنت مجري

تحويل KES إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

5000 kes
12055 huf

1.00000 KES = 2.41107 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 02:38
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37255764.4821.371250.94510.8226391.5841683.175
1SGD0.7285711556.9790.9990530.6885650.5993511.1541760.5989
1NGN0.001308070.001795410.00179370.001236250.001076070.00207220.108799
1CAD0.7292621.00095557.50710.6892180.5999191.1552760.6563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / Hungarian Forint
1 KES2.41107 HUF
5 KES12.05535 HUF
10 KES24.11070 HUF
20 KES48.22140 HUF
50 KES120.55350 HUF
100 KES241.10700 HUF
250 KES602.76750 HUF
500 KES1205.53500 HUF
1000 KES2411.07000 HUF
2000 KES4822.14000 HUF
5000 KES12055.35000 HUF
10000 KES24110.70000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / شلن كيني
2000 HUF829.50600 KES
5000 HUF2073.76500 KES
10000 HUF4147.53000 KES
15000 HUF6221.29500 KES
20000 HUF8295.06000 KES
30000 HUF12442.59000 KES
40000 HUF16590.12000 KES
50000 HUF20737.65000 KES
60000 HUF24885.18000 KES
100000 HUF41475.30000 KES
150000 HUF62212.95000 KES
200000 HUF82950.60000 KES