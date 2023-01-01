روبية إندونيسية إلى شلن كيني

تحويل IDR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
9587 kes

1.00000 IDR = 0.00959 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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IDR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / شلن كيني
1 IDR0.00959 KES
5 IDR0.04793 KES
10 IDR0.09587 KES
20 IDR0.19174 KES
50 IDR0.47935 KES
100 IDR0.95870 KES
250 IDR2.39675 KES
500 IDR4.79350 KES
1000 IDR9.58699 KES
2000 IDR19.17398 KES
5000 IDR47.93495 KES
10000 IDR95.86990 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الروبية الإندونيسية
1 KES104.30800 IDR
5 KES521.54000 IDR
10 KES1043.08000 IDR
20 KES2086.16000 IDR
50 KES5215.40000 IDR
100 KES10430.80000 IDR
250 KES26077.00000 IDR
500 KES52154.00000 IDR
1000 KES104308.00000 IDR
2000 KES208616.00000 IDR
5000 KES521540.00000 IDR
10000 KES1043080.00000 IDR