Евро в кенийские шиллинги

Сконвертируйте EUR в KES по реальному обменному курсу

1 000 eur
143 017 kes

€1,000 EUR = Ksh143,0 KES

Среднерыночный курс в 13:34
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1 EUR в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий143,0170145,5120
Низкий137,4050137,4050
В среднем138,9401141,1015
Изменить3.60%0.55%
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Соотношение 1 EUR к KES

За последние 30 дней максимальный курс EUR к KES составил 143,0170, а минимальный — 137,4050. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 138,9401. Изменение курса EUR к KES в процентном соотношении составило 3.60.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к KES составил 145,5120, а минимальный — 137,4050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 141,1015. Изменение курса EUR к KES в процентном соотношении составило 0.55.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5253,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5561,928203,1935,104
1 CHF1,1310,87111,54794,571,679177,0144,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1131,085114,392,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Кенийский шиллинг
1 EUR143,01700 KES
5 EUR715,08500 KES
10 EUR1 430,17000 KES
20 EUR2 860,34000 KES
50 EUR7 150,85000 KES
100 EUR14 301,70000 KES
250 EUR35 754,25000 KES
500 EUR71 508,50000 KES
1000 EUR143 017,00000 KES
2000 EUR286 034,00000 KES
5000 EUR715 085,00000 KES
10000 EUR1 430 170,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Евро
1 KES0,00699 EUR
5 KES0,03496 EUR
10 KES0,06992 EUR
20 KES0,13984 EUR
50 KES0,34961 EUR
100 KES0,69922 EUR
250 KES1,74804 EUR
500 KES3,49609 EUR
1000 KES6,99217 EUR
2000 KES13,98434 EUR
5000 KES34,96085 EUR
10000 KES69,92170 EUR