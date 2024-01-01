История обменного курса евро–кенийские шиллинги

Обменный курс евро/кенийские шиллинги сейчас составляет 143,017, отражая изменение в размере 0.689% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.760% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 143,017, и минимумом, равным 139,424, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.220% увеличение стоимости.