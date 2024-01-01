История обменного курса кенийский шиллинг–евро

Обменный курс кенийских шиллинга/евро сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.072% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/евро колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,007, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.886%.