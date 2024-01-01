الشلن الكيني إلى اليورو Historical Exchange Rates
Welcome to the الشلن الكيني إلى اليورو history summary. This is the الشلن الكيني (KES) إلى اليورو (EUR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KES and EUR historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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الشلن الكيني إلى اليورو exchange rate history
The exchange rate for الشلن الكيني إلى اليورو is currently ٠٫٠٠٧ today, reflecting a -0.265% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن الكيني has remained relatively stable, with a -0.853% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الشلن الكيني إلى اليورو has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٧ on 13-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٧ on 14-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a 0.497% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن كيني إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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