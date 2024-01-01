اليورو إلى الشلنات الكينية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الشلنات الكينية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الشلنات الكينية (KES) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and KES historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
Loading
اليورو إلى الشلنات الكينية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الشلنات الكينية is currently ١٣٧٫٤٠٥ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.319% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الشلنات الكينية has fluctuated between a high of ١٣٨٫٣٧١ on 19-06-2024 and a low of ١٣٧٫١٧٩ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-06-2024, with a -0.405% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى شلن كيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.