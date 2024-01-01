Нигерийская найра (NGN)

Наира – это официальная валюта Нигерии. Код валюты – NGN; символ – ₦. Наира чаще всего обменивается на доллар США. Коэффициент конвертации достигает 4-значных чисел. Наира является фиатной валютой.

Название валюты

Нигерийская найра

Обменный курс для NGN

 USD EUR PHP GBP DZD EGP MXN INR
Из NGN0.00062 0.00056 0.03599 0.00048 0.08289 0.02977 0.01097 0.05160
В NGN1620.93000 1770.30000 27.78550 2103.56000 12.06350 33.59220 91.19670 19.38120

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