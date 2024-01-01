Нигерийская найра (NGN)
Наира – это официальная валюта Нигерии. Код валюты – NGN; символ – ₦. Наира чаще всего обменивается на доллар США. Коэффициент конвертации достигает 4-значных чисел. Наира является фиатной валютой.
Название валюты
Нигерийская найра
Символ валюты
₦
Обменный курс для NGN
|USD
|EUR
|PHP
|GBP
|DZD
|EGP
|MXN
|INR
|Из NGN
|0.00062
|0.00056
|0.03599
|0.00048
|0.08289
|0.02977
|0.01097
|0.05160
|В NGN
|1620.93000
|1770.30000
|27.78550
|2103.56000
|12.06350
|33.59220
|91.19670
|19.38120
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