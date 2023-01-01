Нигерийские найры в ангольские кванзы

Сконвертируйте NGN в AOA по реальному обменному курсу

1 000 ngn
1 130,65 aoa

1.00000 NGN = 1.13065 AOA

Среднерыночный курс в 1:36 UTC
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График изменения обменного курса NGN к AOA

1 мин. назад 1 NGN → 0 AOA
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.07689.17131.458521.675750.9591518.5494
1GBP1.1613111.2496103.5581.693831.946111.1138721.5421
1USD0.929350.800256182.8731.35551.557390.891417.2392
1INR0.01121440.009656420.012066710.01635640.01879250.01075620.208019

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Ангольская кванза
1 NGN1.13065 AOA
5 NGN5.65325 AOA
10 NGN11.30650 AOA
20 NGN22.61300 AOA
50 NGN56.53250 AOA
100 NGN113.06500 AOA
250 NGN282.66250 AOA
500 NGN565.32500 AOA
1000 NGN1130.65000 AOA
2000 NGN2261.30000 AOA
5000 NGN5653.25000 AOA
10000 NGN11306.50000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Нигерийская найра
1 AOA0.88444 NGN
5 AOA4.42222 NGN
10 AOA8.84444 NGN
20 AOA17.68888 NGN
50 AOA44.22220 NGN
100 AOA88.44440 NGN
250 AOA221.11100 NGN
500 AOA442.22200 NGN
1000 AOA884.44400 NGN
2000 AOA1768.88800 NGN
5000 AOA4422.22000 NGN
10000 AOA8844.44000 NGN