Нигерийские найры в брунейские доллары

Сконвертируйте NGN в BND по реальному обменному курсу

1000 ngn
1.84 bnd

1.00000 NGN = 0.00184 BND

Среднерыночный курс в 1:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NGN к BND

1 мин. назад 1 NGN → 0 BND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.075989.16411.45861.676250.9589518.5495
1GBP1.1611711.24945103.5471.693881.946641.113521.5416
1USD0.929450.800352182.8741.35571.5580.891417.2409
1INR0.01121530.009657460.012066510.01635860.01879960.01075610.208038

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Брунейский доллар
1 NGN0.00184 BND
5 NGN0.00922 BND
10 NGN0.01844 BND
20 NGN0.03688 BND
50 NGN0.09221 BND
100 NGN0.18442 BND
250 NGN0.46106 BND
500 NGN0.92212 BND
1000 NGN1.84423 BND
2000 NGN3.68846 BND
5000 NGN9.22115 BND
10000 NGN18.44230 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Нигерийская найра
1 BND542.23000 NGN
5 BND2711.15000 NGN
10 BND5422.30000 NGN
20 BND10844.60000 NGN
50 BND27111.50000 NGN
100 BND54223.00000 NGN
250 BND135557.50000 NGN
500 BND271115.00000 NGN
1000 BND542230.00000 NGN
2000 BND1084460.00000 NGN
5000 BND2711150.00000 NGN
10000 BND5422300.00000 NGN