نيراس نيجيري إلى دولار بروني

تحويل NGN إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1.78 bnd

1.00000 NGN = 0.00178 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3618
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1717
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2233
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار بروني
1 NGN0.00178 BND
5 NGN0.00890 BND
10 NGN0.01779 BND
20 NGN0.03558 BND
50 NGN0.08895 BND
100 NGN0.17790 BND
250 NGN0.44476 BND
500 NGN0.88952 BND
1000 NGN1.77903 BND
2000 NGN3.55806 BND
5000 NGN8.89515 BND
10000 NGN17.79030 BND
معدلات التحويل دولار بروني / النيرة النيجيرية
1 BND562.10500 NGN
5 BND2810.52500 NGN
10 BND5621.05000 NGN
20 BND11242.10000 NGN
50 BND28105.25000 NGN
100 BND56210.50000 NGN
250 BND140526.25000 NGN
500 BND281052.50000 NGN
1000 BND562105.00000 NGN
2000 BND1124210.00000 NGN
5000 BND2810525.00000 NGN
10000 BND5621050.00000 NGN