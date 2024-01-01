Алжирские динары в нигерийские найры

Сконвертируйте DZD в NGN по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₦12,72 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DZD к NGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NGN
1 DZD в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,940412,9404
Низкий12,540811,7566
В среднем12,734712,4023
Изменение0.93%7.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DZD к NGN

За последние 30 дней максимальный курс DZD к NGN составил 12,9404, а минимальный — 12,5408. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,7347. Изменение курса DZD к NGN в процентном соотношении составило 0.93.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к NGN составил 12,9404, а минимальный — 11,7566. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,4023. Изменение курса DZD к NGN в процентном соотношении составило 7.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DZD к NGN

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Нигерийская найра
1 DZD12,72210 NGN
5 DZD63,61050 NGN
10 DZD127,22100 NGN
20 DZD254,44200 NGN
50 DZD636,10500 NGN
100 DZD1 272,21000 NGN
250 DZD3 180,52500 NGN
500 DZD6 361,05000 NGN
1000 DZD12 722,10000 NGN
2000 DZD25 444,20000 NGN
5000 DZD63 610,50000 NGN
10000 DZD127 221,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Алжирский динар
1 NGN0,07860 DZD
5 NGN0,39302 DZD
10 NGN0,78604 DZD
20 NGN1,57207 DZD
50 NGN3,93018 DZD
100 NGN7,86036 DZD
250 NGN19,65090 DZD
500 NGN39,30180 DZD
1000 NGN78,60360 DZD
2000 NGN157,20720 DZD
5000 NGN393,01800 DZD
10000 NGN786,03600 DZD