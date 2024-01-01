Cezayir dinarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile DZD → NGN çevirin

1.000 dzd
9.208,09 ngn

1,000 DZD = 9,208 NGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Nijerya Nairası
1 DZD9,20809 NGN
5 DZD46,04045 NGN
10 DZD92,08090 NGN
20 DZD184,16180 NGN
50 DZD460,40450 NGN
100 DZD920,80900 NGN
250 DZD2.302,02250 NGN
500 DZD4.604,04500 NGN
1000 DZD9.208,09000 NGN
2000 DZD18.416,18000 NGN
5000 DZD46.040,45000 NGN
10000 DZD92.080,90000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Cezayir Dinarı
1 NGN0,10860 DZD
5 NGN0,54300 DZD
10 NGN1,08600 DZD
20 NGN2,17200 DZD
50 NGN5,43000 DZD
100 NGN10,86000 DZD
250 NGN27,15000 DZD
500 NGN54,30000 DZD
1000 NGN108,60000 DZD
2000 NGN217,20000 DZD
5000 NGN543,00000 DZD
10000 NGN1.086,00000 DZD