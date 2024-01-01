Cezayir dinarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile DZD → GBP çevirin

1.000 dzd
5,97 gbp

1,000 DZD = 0,005965 GBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / İngiliz Pound Sterlini
1 DZD0,00597 GBP
5 DZD0,02983 GBP
10 DZD0,05965 GBP
20 DZD0,11930 GBP
50 DZD0,29826 GBP
100 DZD0,59652 GBP
250 DZD1,49131 GBP
500 DZD2,98262 GBP
1000 DZD5,96523 GBP
2000 DZD11,93046 GBP
5000 DZD29,82615 GBP
10000 DZD59,65230 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Cezayir Dinarı
1 GBP167,63800 DZD
5 GBP838,19000 DZD
10 GBP1.676,38000 DZD
20 GBP3.352,76000 DZD
50 GBP8.381,90000 DZD
100 GBP16.763,80000 DZD
250 GBP41.909,50000 DZD
500 GBP83.819,00000 DZD
1000 GBP167.638,00000 DZD
2000 GBP335.276,00000 DZD
5000 GBP838.190,00000 DZD
10000 GBP1.676.380,00000 DZD