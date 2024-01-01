Cezayir dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → USD çevirin

1.000 dzd
7,43 usd

1,000 DZD = 0,007427 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cezayir dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / ABD Doları
1 DZD0,00743 USD
5 DZD0,03713 USD
10 DZD0,07427 USD
20 DZD0,14853 USD
50 DZD0,37133 USD
100 DZD0,74267 USD
250 DZD1,85667 USD
500 DZD3,71335 USD
1000 DZD7,42669 USD
2000 DZD14,85338 USD
5000 DZD37,13345 USD
10000 DZD74,26690 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Cezayir Dinarı
1 USD134,64900 DZD
5 USD673,24500 DZD
10 USD1.346,49000 DZD
20 USD2.692,98000 DZD
50 USD6.732,45000 DZD
100 USD13.464,90000 DZD
250 USD33.662,25000 DZD
500 USD67.324,50000 DZD
1000 USD134.649,00000 DZD
2000 USD269.298,00000 DZD
5000 USD673.245,00000 DZD
10000 USD1.346.490,00000 DZD