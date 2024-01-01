Cezayir dinarından Euroya

Reel döviz kuru ile DZD → EUR çevirin

1.000 dzd
6,98 eur

1,000 DZD = 0,006979 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Euro
1 DZD0,00698 EUR
5 DZD0,03490 EUR
10 DZD0,06979 EUR
20 DZD0,13959 EUR
50 DZD0,34897 EUR
100 DZD0,69793 EUR
250 DZD1,74484 EUR
500 DZD3,48967 EUR
1000 DZD6,97934 EUR
2000 DZD13,95868 EUR
5000 DZD34,89670 EUR
10000 DZD69,79340 EUR
Çevrim kurları Euro / Cezayir Dinarı
1 EUR143,28000 DZD
5 EUR716,40000 DZD
10 EUR1.432,80000 DZD
20 EUR2.865,60000 DZD
50 EUR7.164,00000 DZD
100 EUR14.328,00000 DZD
250 EUR35.820,00000 DZD
500 EUR71.640,00000 DZD
1000 EUR143.280,00000 DZD
2000 EUR286.560,00000 DZD
5000 EUR716.400,00000 DZD
10000 EUR1.432.800,00000 DZD