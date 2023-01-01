دينار جزائري إلى يورو

تحويل DZD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
6.84 eur

1.00000 DZD = 0.00684 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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DZD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065288.51281.437861.662690.96618.196
1GBP1.1537411.22905102.1281.659031.918441.1145120.9949
1USD0.93880.813637183.0951.349851.560910.9067517.0822
1INR0.01129780.009791640.012034410.01624470.01878470.01091220.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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DZD إلى INR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / اليورو
1 DZD0.00684 EUR
5 DZD0.03419 EUR
10 DZD0.06838 EUR
20 DZD0.13676 EUR
50 DZD0.34191 EUR
100 DZD0.68381 EUR
250 DZD1.70953 EUR
500 DZD3.41905 EUR
1000 DZD6.83811 EUR
2000 DZD13.67622 EUR
5000 DZD34.19055 EUR
10000 DZD68.38110 EUR
معدلات التحويل اليورو / Algerian Dinar
1 EUR146.23900 DZD
5 EUR731.19500 DZD
10 EUR1462.39000 DZD
20 EUR2924.78000 DZD
50 EUR7311.95000 DZD
100 EUR14623.90000 DZD
250 EUR36559.75000 DZD
500 EUR73119.50000 DZD
1000 EUR146239.00000 DZD
2000 EUR292478.00000 DZD
5000 EUR731195.00000 DZD
10000 EUR1462390.00000 DZD