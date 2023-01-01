دينار جزائري إلى روبل روسي

تحويل DZD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٦٩٩٫٨١ rub

1.00000 DZD = 0.69981 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:11 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

DZD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06588.45521.438071.662630.965118.1955
1GBP1.153411.22845102.0311.658781.917811.1131520.9881
1USD0.938950.814034183.05651.35031.561160.9061517.085
1INR0.01130520.009800970.0120410.01625760.01879630.010910.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Algerian Dinar / الروبل الروسي
1 DZD0.69981 RUB
5 DZD3.49907 RUB
10 DZD6.99815 RUB
20 DZD13.99630 RUB
50 DZD34.99075 RUB
100 DZD69.98150 RUB
250 DZD174.95375 RUB
500 DZD349.90750 RUB
1000 DZD699.81500 RUB
2000 DZD1399.63000 RUB
5000 DZD3499.07500 RUB
10000 DZD6998.15000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Algerian Dinar
1 RUB1.42895 DZD
5 RUB7.14475 DZD
10 RUB14.28950 DZD
20 RUB28.57900 DZD
50 RUB71.44750 DZD
100 RUB142.89500 DZD
250 RUB357.23750 DZD
500 RUB714.47500 DZD
1000 RUB1428.95000 DZD
2000 RUB2857.90000 DZD
5000 RUB7144.75000 DZD
10000 RUB14289.50000 DZD