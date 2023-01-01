دينار جزائري إلى جنيه إسترليني

تحويل DZD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٫٩٣ gbp

1.00000 DZD = 0.00593 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:4 UTC
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DZD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065288.48881.437911.662950.965818.1966
1GBP1.1536711.22895102.0921.658961.918591.1142120.9939
1USD0.93880.813703183.07251.34991.561160.906717.0828
1INR0.01130090.009795090.012037710.01624970.01879270.01091460.205637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه استرليني
1 DZD0.00593 GBP
5 DZD0.02965 GBP
10 DZD0.05930 GBP
20 DZD0.11859 GBP
50 DZD0.29648 GBP
100 DZD0.59295 GBP
250 DZD1.48238 GBP
500 DZD2.96476 GBP
1000 DZD5.92952 GBP
2000 DZD11.85904 GBP
5000 DZD29.64760 GBP
10000 DZD59.29520 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Algerian Dinar
1 GBP168.64800 DZD
5 GBP843.24000 DZD
10 GBP1686.48000 DZD
20 GBP3372.96000 DZD
50 GBP8432.40000 DZD
100 GBP16864.80000 DZD
250 GBP42162.00000 DZD
500 GBP84324.00000 DZD
1000 GBP168648.00000 DZD
2000 GBP337296.00000 DZD
5000 GBP843240.00000 DZD
10000 GBP1686480.00000 DZD