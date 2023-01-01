دينار جزائري إلى دولار أسترالي

تحويل DZD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١١٫٣٨ aud

1.00000 DZD = 0.01138 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:0 UTC
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DZD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065388.5111.438051.662970.965818.197
1GBP1.153811.2292102.1291.65931.918831.1143420.9967
1USD0.93870.813537183.08551.34991.561040.906617.0816
1INR0.0112980.009791570.012035810.01624710.01878830.01091170.205591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار أسترالي
1 DZD0.01138 AUD
5 DZD0.05688 AUD
10 DZD0.11375 AUD
20 DZD0.22750 AUD
50 DZD0.56876 AUD
100 DZD1.13752 AUD
250 DZD2.84380 AUD
500 DZD5.68760 AUD
1000 DZD11.37520 AUD
2000 DZD22.75040 AUD
5000 DZD56.87600 AUD
10000 DZD113.75200 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Algerian Dinar
1 AUD87.91080 DZD
5 AUD439.55400 DZD
10 AUD879.10800 DZD
20 AUD1758.21600 DZD
50 AUD4395.54000 DZD
100 AUD8791.08000 DZD
250 AUD21977.70000 DZD
500 AUD43955.40000 DZD
1000 AUD87910.80000 DZD
2000 AUD175821.60000 DZD
5000 AUD439554.00000 DZD
10000 AUD879108.00000 DZD