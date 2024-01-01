Алжирские динары в австралийские доллары

Сконвертируйте DZD в AUD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = A$0,01140 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 DZD в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01140,0114
Низкий0,01110,0109
В среднем0,01130,0112
Изменение2.13%0.72%
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Соотношение 1 DZD к AUD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к AUD составил 0,0114, а минимальный — 0,0111. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0113. Изменение курса DZD к AUD в процентном соотношении составило 2.13.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к AUD составил 0,0114, а минимальный — 0,0109. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0112. Изменение курса DZD к AUD в процентном соотношении составило 0.72.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Австралийский доллар
1 DZD0,01140 AUD
5 DZD0,05699 AUD
10 DZD0,11397 AUD
20 DZD0,22794 AUD
50 DZD0,56986 AUD
100 DZD1,13972 AUD
250 DZD2,84930 AUD
500 DZD5,69860 AUD
1000 DZD11,39720 AUD
2000 DZD22,79440 AUD
5000 DZD56,98600 AUD
10000 DZD113,97200 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Алжирский динар
1 AUD87,74090 DZD
5 AUD438,70450 DZD
10 AUD877,40900 DZD
20 AUD1 754,81800 DZD
50 AUD4 387,04500 DZD
100 AUD8 774,09000 DZD
250 AUD21 935,22500 DZD
500 AUD43 870,45000 DZD
1000 AUD87 740,90000 DZD
2000 AUD175 481,80000 DZD
5000 AUD438 704,50000 DZD
10000 AUD877 409,00000 DZD