Cezayir dinarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → AUD çevirin

1.000 dzd
11,49 aud

1,000 DZD = 0,01149 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Avustralya Doları
1 DZD0,01149 AUD
5 DZD0,05746 AUD
10 DZD0,11492 AUD
20 DZD0,22984 AUD
50 DZD0,57460 AUD
100 DZD1,14920 AUD
250 DZD2,87300 AUD
500 DZD5,74600 AUD
1000 DZD11,49200 AUD
2000 DZD22,98400 AUD
5000 DZD57,46000 AUD
10000 DZD114,92000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Cezayir Dinarı
1 AUD87,01690 DZD
5 AUD435,08450 DZD
10 AUD870,16900 DZD
20 AUD1.740,33800 DZD
50 AUD4.350,84500 DZD
100 AUD8.701,69000 DZD
250 AUD21.754,22500 DZD
500 AUD43.508,45000 DZD
1000 AUD87.016,90000 DZD
2000 AUD174.033,80000 DZD
5000 AUD435.084,50000 DZD
10000 AUD870.169,00000 DZD