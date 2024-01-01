Алжирские динары в доллары США

Сконвертируйте DZD в USD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = $0,007503 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 DZD в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00750,0076
Низкий0,00750,0074
В среднем0,00750,0075
Изменение-0.25%0.94%
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Соотношение 1 DZD к USD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к USD составил 0,0075, а минимальный — 0,0075. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0075. Изменение курса DZD к USD в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к USD составил 0,0076, а минимальный — 0,0074. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0075. Изменение курса DZD к USD в процентном соотношении составило 0.94.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Доллар США
1 DZD0,00750 USD
5 DZD0,03752 USD
10 DZD0,07503 USD
20 DZD0,15007 USD
50 DZD0,37517 USD
100 DZD0,75034 USD
250 DZD1,87584 USD
500 DZD3,75168 USD
1000 DZD7,50336 USD
2000 DZD15,00672 USD
5000 DZD37,51680 USD
10000 DZD75,03360 USD
Обменные курсы Доллар США / Алжирский динар
1 USD133,27400 DZD
5 USD666,37000 DZD
10 USD1 332,74000 DZD
20 USD2 665,48000 DZD
50 USD6 663,70000 DZD
100 USD13 327,40000 DZD
250 USD33 318,50000 DZD
500 USD66 637,00000 DZD
1000 USD133 274,00000 DZD
2000 USD266 548,00000 DZD
5000 USD666 370,00000 DZD
10000 USD1 332 740,00000 DZD