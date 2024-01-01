Алжирские динары в южноафриканские ранды

Сконвертируйте DZD в ZAR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = R0,1319 ZAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к ZAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ZAR
1 DZD в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13340,1361
Низкий0,12990,1294
В среднем0,13210,1326
Изменение0.09%-3.07%
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Соотношение 1 DZD к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к ZAR составил 0,1334, а минимальный — 0,1299. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1321. Изменение курса DZD к ZAR в процентном соотношении составило 0.09.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к ZAR составил 0,1361, а минимальный — 0,1294. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1326. Изменение курса DZD к ZAR в процентном соотношении составило -3.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Южноафриканский ранд
1 DZD0,13193 ZAR
5 DZD0,65967 ZAR
10 DZD1,31933 ZAR
20 DZD2,63866 ZAR
50 DZD6,59665 ZAR
100 DZD13,19330 ZAR
250 DZD32,98325 ZAR
500 DZD65,96650 ZAR
1000 DZD131,93300 ZAR
2000 DZD263,86600 ZAR
5000 DZD659,66500 ZAR
10000 DZD1 319,33000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Алжирский динар
1 ZAR7,57962 DZD
5 ZAR37,89810 DZD
10 ZAR75,79620 DZD
20 ZAR151,59240 DZD
50 ZAR378,98100 DZD
100 ZAR757,96200 DZD
250 ZAR1 894,90500 DZD
500 ZAR3 789,81000 DZD
1000 ZAR7 579,62000 DZD
2000 ZAR15 159,24000 DZD
5000 ZAR37 898,10000 DZD
10000 ZAR75 796,20000 DZD