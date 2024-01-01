Алжирские динары в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте DZD в GBP по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = £0,005808 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 DZD в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00580,0058
Низкий0,00570,0056
В среднем0,00580,0057
Изменение0.85%-0.41%
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Соотношение 1 DZD к GBP

За последние 30 дней максимальный курс DZD к GBP составил 0,0058, а минимальный — 0,0057. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0058. Изменение курса DZD к GBP в процентном соотношении составило 0.85.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к GBP составил 0,0058, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0057. Изменение курса DZD к GBP в процентном соотношении составило -0.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Британский фунт стерлингов
1 DZD0,00581 GBP
5 DZD0,02904 GBP
10 DZD0,05808 GBP
20 DZD0,11616 GBP
50 DZD0,29039 GBP
100 DZD0,58078 GBP
250 DZD1,45194 GBP
500 DZD2,90388 GBP
1000 DZD5,80776 GBP
2000 DZD11,61552 GBP
5000 DZD29,03880 GBP
10000 DZD58,07760 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Алжирский динар
1 GBP172,18300 DZD
5 GBP860,91500 DZD
10 GBP1 721,83000 DZD
20 GBP3 443,66000 DZD
50 GBP8 609,15000 DZD
100 GBP17 218,30000 DZD
250 GBP43 045,75000 DZD
500 GBP86 091,50000 DZD
1000 GBP172 183,00000 DZD
2000 GBP344 366,00000 DZD
5000 GBP860 915,00000 DZD
10000 GBP1 721 830,00000 DZD