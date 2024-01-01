Алжирские динары в евро

Сконвертируйте DZD в EUR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = €0,007000 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 DZD в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00700,0070
Низкий0,00690,0067
В среднем0,00690,0068
Изменение1.75%2.76%
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Соотношение 1 DZD к EUR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к EUR составил 0,0070, а минимальный — 0,0069. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0069. Изменение курса DZD к EUR в процентном соотношении составило 1.75.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к EUR составил 0,0070, а минимальный — 0,0067. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0068. Изменение курса DZD к EUR в процентном соотношении составило 2.76.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Евро
1 DZD0,00700 EUR
5 DZD0,03500 EUR
10 DZD0,07000 EUR
20 DZD0,14000 EUR
50 DZD0,35000 EUR
100 DZD0,70000 EUR
250 DZD1,75001 EUR
500 DZD3,50002 EUR
1000 DZD7,00004 EUR
2000 DZD14,00008 EUR
5000 DZD35,00020 EUR
10000 DZD70,00040 EUR
Обменные курсы Евро / Алжирский динар
1 EUR142,85600 DZD
5 EUR714,28000 DZD
10 EUR1 428,56000 DZD
20 EUR2 857,12000 DZD
50 EUR7 142,80000 DZD
100 EUR14 285,60000 DZD
250 EUR35 714,00000 DZD
500 EUR71 428,00000 DZD
1000 EUR142 856,00000 DZD
2000 EUR285 712,00000 DZD
5000 EUR714 280,00000 DZD
10000 EUR1 428 560,00000 DZD