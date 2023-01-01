دينار جزائري إلى راند جنوب أفريقي

تحويل DZD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
137.52 zar

1.00000 DZD = 0.13752 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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DZD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065288.4641.438181.662430.9645518.1954
1GBP1.1535411.2288102.0511.659061.917751.1126420.99
1USD0.93880.813802183.04921.350151.560670.9055517.0817
1INR0.0113040.009799040.012041110.01625720.01879210.01090380.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / راند جنوب أفريقيا
1 DZD0.13752 ZAR
5 DZD0.68759 ZAR
10 DZD1.37519 ZAR
20 DZD2.75038 ZAR
50 DZD6.87595 ZAR
100 DZD13.75190 ZAR
250 DZD34.37975 ZAR
500 DZD68.75950 ZAR
1000 DZD137.51900 ZAR
2000 DZD275.03800 ZAR
5000 DZD687.59500 ZAR
10000 DZD1375.19000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Algerian Dinar
1 ZAR7.27172 DZD
5 ZAR36.35860 DZD
10 ZAR72.71720 DZD
20 ZAR145.43440 DZD
50 ZAR363.58600 DZD
100 ZAR727.17200 DZD
250 ZAR1817.93000 DZD
500 ZAR3635.86000 DZD
1000 ZAR7271.72000 DZD
2000 ZAR14543.44000 DZD
5000 ZAR36358.60000 DZD
10000 ZAR72717.20000 DZD