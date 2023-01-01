ألف راند جنوب إفريقي إلى دينار جزائري

تحويل ZAR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 zar
7369.08 dzd

1.00000 ZAR = 7.36908 DZD

Mid-market exchange rate at 05:27
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066790.9225612.751.5447623.25815.4617.3124
1 GBP1.2396511.14351759.5961.9149628.831819.16521.4613
1 EUR1.0840.87451664.2211.6745225.211716.758618.7666
1 XOF0.001631990.001316490.0015055210.002521030.03795680.02523050.0282536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Algerian Dinar
1 ZAR7.36908 DZD
5 ZAR36.84540 DZD
10 ZAR73.69080 DZD
20 ZAR147.38160 DZD
50 ZAR368.45400 DZD
100 ZAR736.90800 DZD
250 ZAR1842.27000 DZD
500 ZAR3684.54000 DZD
1000 ZAR7369.08000 DZD
2000 ZAR14738.16000 DZD
5000 ZAR36845.40000 DZD
10000 ZAR73690.80000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / راند جنوب أفريقيا
1 DZD0.13570 ZAR
5 DZD0.67851 ZAR
10 DZD1.35702 ZAR
20 DZD2.71404 ZAR
50 DZD6.78510 ZAR
100 DZD13.57020 ZAR
250 DZD33.92550 ZAR
500 DZD67.85100 ZAR
1000 DZD135.70200 ZAR
2000 DZD271.40400 ZAR
5000 DZD678.51000 ZAR
10000 DZD1357.02000 ZAR