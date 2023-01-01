1 راند جنوب إفريقي إلى دينار جزائري

تحويل ZAR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
7.37 dzd

1.00000 ZAR = 7.36929 DZD

Mid-market exchange rate at 05:26
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066470.9225612.751.5446423.25815.4617.3118
1 GBP1.239711.14364759.6261.9148928.832919.165821.4614
1 EUR1.0840.87441664.2211.6743925.211716.758618.766
1 XOF0.001631990.001316440.0015055210.002520830.03795680.02523050.0282526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Algerian Dinar
1 ZAR7.36929 DZD
5 ZAR36.84645 DZD
10 ZAR73.69290 DZD
20 ZAR147.38580 DZD
50 ZAR368.46450 DZD
100 ZAR736.92900 DZD
250 ZAR1842.32250 DZD
500 ZAR3684.64500 DZD
1000 ZAR7369.29000 DZD
2000 ZAR14738.58000 DZD
5000 ZAR36846.45000 DZD
10000 ZAR73692.90000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / راند جنوب أفريقيا
1 DZD0.13570 ZAR
5 DZD0.67849 ZAR
10 DZD1.35698 ZAR
20 DZD2.71396 ZAR
50 DZD6.78490 ZAR
100 DZD13.56980 ZAR
250 DZD33.92450 ZAR
500 DZD67.84900 ZAR
1000 DZD135.69800 ZAR
2000 DZD271.39600 ZAR
5000 DZD678.49000 ZAR
10000 DZD1356.98000 ZAR