دينار جزائري إلى دولار أمريكي

تحويل DZD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
7.28 usd

1.00000 DZD = 0.00728 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار أمريكي
1 DZD0.00728 USD
5 DZD0.03642 USD
10 DZD0.07284 USD
20 DZD0.14567 USD
50 DZD0.36418 USD
100 DZD0.72837 USD
250 DZD1.82092 USD
500 DZD3.64184 USD
1000 DZD7.28369 USD
2000 DZD14.56738 USD
5000 DZD36.41845 USD
10000 DZD72.83690 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Algerian Dinar
1 USD137.29300 DZD
5 USD686.46500 DZD
10 USD1372.93000 DZD
20 USD2745.86000 DZD
50 USD6864.65000 DZD
100 USD13729.30000 DZD
250 USD34323.25000 DZD
500 USD68646.50000 DZD
1000 USD137293.00000 DZD
2000 USD274586.00000 DZD
5000 USD686465.00000 DZD
10000 USD1372930.00000 DZD