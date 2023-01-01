دينار جزائري إلى دولار أمريكي
تحويل DZD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Algerian Dinar
|1 USD
|137.29300 DZD
|5 USD
|686.46500 DZD
|10 USD
|1372.93000 DZD
|20 USD
|2745.86000 DZD
|50 USD
|6864.65000 DZD
|100 USD
|13729.30000 DZD
|250 USD
|34323.25000 DZD
|500 USD
|68646.50000 DZD
|1000 USD
|137293.00000 DZD
|2000 USD
|274586.00000 DZD
|5000 USD
|686465.00000 DZD
|10000 USD
|1372930.00000 DZD