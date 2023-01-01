دينار جزائري إلى نيراس نيجيري

تحويل DZD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٬٦١٨٫٧١ ngn

1.00000 DZD = 5.61871 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:9 UTC
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DZD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06588.46761.438181.662630.965218.1979
1GBP1.1535411.22845102.0451.65891.917811.1133920.9908
1USD0.938950.814034183.06821.35041.561160.906317.0872
1INR0.01130360.009799590.012038310.01625650.01879370.01091030.205701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

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DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / النيرة النيجيرية
1 DZD5.61871 NGN
5 DZD28.09355 NGN
10 DZD56.18710 NGN
20 DZD112.37420 NGN
50 DZD280.93550 NGN
100 DZD561.87100 NGN
250 DZD1404.67750 NGN
500 DZD2809.35500 NGN
1000 DZD5618.71000 NGN
2000 DZD11237.42000 NGN
5000 DZD28093.55000 NGN
10000 DZD56187.10000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Algerian Dinar
1 NGN0.17798 DZD
5 NGN0.88989 DZD
10 NGN1.77977 DZD
20 NGN3.55954 DZD
50 NGN8.89885 DZD
100 NGN17.79770 DZD
250 NGN44.49425 DZD
500 NGN88.98850 DZD
1000 NGN177.97700 DZD
2000 NGN355.95400 DZD
5000 NGN889.88500 DZD
10000 NGN1779.77000 DZD