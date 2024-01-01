10 آلاف نيراس نيجيري إلى دينار جزائري

تحويل NGN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 ngn
833.69 dzd

1.00000 NGN = 0.08337 DZD

Mid-market exchange rate at 04:29
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01460.789546134.45830.823817.013682.891
1 EUR1.08445160.7450.85622145.81333.426918.450489.8911
1 PHP0.01785250.016462310.01409542.400410.5502820.3037351.47981
1 GBP1.266551.1679270.94531170.29839.039921.5486104.986

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Algerian Dinar
1 NGN0.08337 DZD
5 NGN0.41685 DZD
10 NGN0.83369 DZD
20 NGN1.66739 DZD
50 NGN4.16846 DZD
100 NGN8.33693 DZD
250 NGN20.84232 DZD
500 NGN41.68465 DZD
1000 NGN83.36930 DZD
2000 NGN166.73860 DZD
5000 NGN416.84650 DZD
10000 NGN833.69300 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / النيرة النيجيرية
1 DZD11.99480 NGN
5 DZD59.97400 NGN
10 DZD119.94800 NGN
20 DZD239.89600 NGN
50 DZD599.74000 NGN
100 DZD1199.48000 NGN
250 DZD2998.70000 NGN
500 DZD5997.40000 NGN
1000 DZD11994.80000 NGN
2000 DZD23989.60000 NGN
5000 DZD59974.00000 NGN
10000 DZD119948.00000 NGN