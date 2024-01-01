История обменного курса алжирский динар–нигерийские найры

Обменный курс алжирских динара/нигерийские найры сейчас составляет 12,722, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.630% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 12,875, и минимумом, равным 12,708, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.894%.